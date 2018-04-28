28 Nisan 2018, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Beşiktaş'a büyük destek!
Güncelleme Tarihi: 28.04.2018 Giriş Tarihi: 27.04.2018
Beşiktaş derbi öncesi Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ndeki son antrenmanı taraftarlara açmaya karar verdi.
Kapasiteyle sınırlı olarak tesislere 2 bin taraftarın alınmasına izin verilecek. Derbi öncesi statta taraftara açık antrenman yapılmasını önerilirken, teknik direktör Şenol Güneş'in bu kararı uygun görmediği ifade edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ