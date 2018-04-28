Beşiktaş derbi öncesi Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ndeki son antrenmanı taraftarlara açmaya karar verdi.

Kapasiteyle sınırlı olarak tesislere 2 bin taraftarın alınmasına izin verilecek. Derbi öncesi statta taraftara açık antrenman yapılmasını önerilirken, teknik direktör Şenol Güneş'in bu kararı uygun görmediği ifade edildi.