;
    28 Nisan 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'a büyük destek!

    Ümraniyeye 2000 taraftar
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 28.04.2018 Giriş Tarihi: 27.04.2018

    Beşiktaş derbi öncesi Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ndeki son antrenmanı taraftarlara açmaya karar verdi.

    Kapasiteyle sınırlı olarak tesislere 2 bin taraftarın alınmasına izin verilecek. Derbi öncesi statta taraftara açık antrenman yapılmasını önerilirken, teknik direktör Şenol Güneş'in bu kararı uygun görmediği ifade edildi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BEŞİKTAŞ HABERLERİ
    Fenerbahçe Beşiktaşı eledi, yarı finale yükseldi Fenerbahçe Beşiktaş'ı eledi, yarı finale yükseldi
    Dört büyüklerin eski yıldızları şimdi neredeler? Dört büyüklerin eski yıldızları şimdi neredeler?
    G.Sarayın istediği yıldıza, Beşiktaş ve F.Bahçe de talip oldu! G.Saray'ın istediği yıldıza, Beşiktaş ve F.Bahçe de talip oldu!
    BİZE ULAŞIN