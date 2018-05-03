Beşiktaşın Oğuzhan Özyakup kararı!

Beşiktaş Yönetimi İngiliz kulüplerinden teklif alan Oğuzhan Özyakup hakkındaki son kararı vermeye hazırlanıyor...

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'un durumunun 10 gün içinde kesinlik kazanacağı öğrenildi. Bu sezon gösterdiği kötü performansla dikkat çeken Oğuzhan Özyakup'un sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Bu oyuncuya İngiliz kulüplerinden Newcastle ve Everton talip olurken Beşiktaş Yönetimi bu konuda kararsız.

1 MİLYON 800 BİN EURO

Başkan Fikret Orman'ın Oğuzhan'a sıcak bakmadığı ancak kararı yönetime bıraktığı gelen bilgiler arasında. Beşiktaş Yönetimi'nin Oğuzhan'la sözleşme yaparsa yıllık 1 milyon 800 bin Euro'dan yukarı vermeyeceği öğrenildi.

BU SEZON DÜŞÜŞ YAŞIYOR

Beşiktaş'ın yıldız ismi Oğuzhan Özyakup bu sezon büyük bir düşüş içinde. Eski günlerini aratan Siyah-Beyazlı yıldız için İngiliz kulüplerinin devreye girdiği gelen bilgiler arasında.