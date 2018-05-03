;
    03 Mayıs 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ın Oğuzhan Özyakup kararı!

    Beşiktaşın Oğuzhan Özyakup kararı!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 03.05.2018 Giriş Tarihi: 03.05.2018

    Beşiktaş Yönetimi İngiliz kulüplerinden teklif alan Oğuzhan Özyakup hakkındaki son kararı vermeye hazırlanıyor...

    Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'un durumunun 10 gün içinde kesinlik kazanacağı öğrenildi. Bu sezon gösterdiği kötü performansla dikkat çeken Oğuzhan Özyakup'un sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Bu oyuncuya İngiliz kulüplerinden Newcastle ve Everton talip olurken Beşiktaş Yönetimi bu konuda kararsız.

    1 MİLYON 800 BİN EURO
    Başkan Fikret Orman'ın Oğuzhan'a sıcak bakmadığı ancak kararı yönetime bıraktığı gelen bilgiler arasında. Beşiktaş Yönetimi'nin Oğuzhan'la sözleşme yaparsa yıllık 1 milyon 800 bin Euro'dan yukarı vermeyeceği öğrenildi.

    BU SEZON DÜŞÜŞ YAŞIYOR
    Beşiktaş'ın yıldız ismi Oğuzhan Özyakup bu sezon büyük bir düşüş içinde. Eski günlerini aratan Siyah-Beyazlı yıldız için İngiliz kulüplerinin devreye girdiği gelen bilgiler arasında.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BEŞİKTAŞ HABERLERİ
    Gözler Kadıköyde Gözler Kadıköy'de
    Beşiktaştan Mario Gomez sürprizi! Beşiktaş'tan Mario Gomez sürprizi!
    Flaş Beşiktaş yorumu! ‘Cenk’i satarsan şansın kalmaz’ Flaş Beşiktaş yorumu! ‘Cenk’i satarsan şansın kalmaz’
    BİZE ULAŞIN