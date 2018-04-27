Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup, bu sezonki şanssızlığını G.Saray derbisinde kırmak istiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Sözleşmesinin son senesini yaşayan Ozzie, bu sezon henüz fileleri sarsamadı. Yeni Malatya maçına ilk 11'de olan ancak sonradan oyundan alınan Ozzie'ye bazı taraftarlar tepki göstermiş, bazıları ise alkışlamıştı. Ozzie, derbide gol atıp taraftarla barışmak istiyor.