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    27 Nisan 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Oğuzhan Özyakup, Galatasaray'ı gözüne kestirdi

    Oğuzhan, Aslanı gözüne kestirdi
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 27.04.2018 Giriş Tarihi: 26.04.2018

    'ın kaptanı , bu sezonki şanssızlığını G.Saray derbisinde kırmak istiyor.

    Sözleşmesinin son senesini yaşayan Ozzie, bu sezon henüz fileleri sarsamadı. Yeni Malatya maçına ilk 11'de olan ancak sonradan oyundan alınan Ozzie'ye bazı taraftarlar tepki göstermiş, bazıları ise alkışlamıştı. Ozzie, derbide gol atıp taraftarla barışmak istiyor.

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