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Oğuzhan Özyakup, Galatasaray'ı gözüne kestirdi
Güncelleme Tarihi: 27.04.2018 Giriş Tarihi: 26.04.2018
Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup, bu sezonki şanssızlığını G.Saray derbisinde kırmak istiyor.
Sözleşmesinin son senesini yaşayan Ozzie, bu sezon henüz fileleri sarsamadı. Yeni Malatya maçına ilk 11'de olan ancak sonradan oyundan alınan Ozzie'ye bazı taraftarlar tepki göstermiş, bazıları ise alkışlamıştı. Ozzie, derbide gol atıp taraftarla barışmak istiyor.
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