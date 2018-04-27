27 Nisan 2018, Cuma
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Gary Medel beke geçebilir
Güncelleme Tarihi: 27.04.2018 Giriş Tarihi: 26.04.2018
Teknik Direktör Şenol Güneş’in, G.Saray derbisine hazırlanırken Gary Medel’i sağ bekte denediği öğrenildi.
Son müsabakalarda sol bekte Caner Erkin'i, sağ bekte Adriano'yu kullanan Güneş, Caner'in sakatlanmasıyla Gökhan Gönül'e yeniden formayı vermişti. Ancak tecrübeli çalıştırıcının, derbide sağ bek bölgesinde Şilili yıldız Medel'i kullanabileceği bilgisi verildi.
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