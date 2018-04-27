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    27 Nisan 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Gary Medel beke geçebilir

    Medel beke geçebilir
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 27.04.2018 Giriş Tarihi: 26.04.2018

    Teknik Direktör ’in, G.Saray derbisine hazırlanırken ’i sağ bekte denediği öğrenildi.

    Son müsabakalarda sol bekte Caner Erkin'i, sağ bekte Adriano'yu kullanan Güneş, Caner'in sakatlanmasıyla Gökhan Gönül'e yeniden formayı vermişti. Ancak tecrübeli çalıştırıcının, derbide sağ bek bölgesinde Şilili yıldız Medel'i kullanabileceği bilgisi verildi.

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