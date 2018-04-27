Fikret Orman: Şampiyonluğu alın

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, futbolcularla G.Saray derbisi öncesi toplantı yaptı. Orman, şampiyonluğu işaret ederek, “Bu maça odaklanın, mutlu son çok yakın” diye konuştu

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Başkanıligde son 4 haftayagirilirken takımınagüveniyor. Son iki yılı şampiyonolarak tamamlayan veligdeki son 4 maçı kazanantakımla görüşenderbisinin hayati önem taşıdığınıaktardı. Orman, "Sahadışında yaşanan tüm olaylarakulaklarınızı tıkayın. Siz şuan sadecemaçınıdüşünün. Şimdi dahaçok kenetlenme zamanı. İlkmaçta rakibimizi nasıl perişanettiğimizi iyi hatırlayın.Yine aynısını yapacağız. Kazanmakiçin mücadele edeceksiniz.Bu maça odaklanın,mutlu son çok yakın" sözlerinisarf ettiği bildirildi.