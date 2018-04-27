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    27 Nisan 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Fikret Orman: Şampiyonluğu alın

    Orman: Şampiyonluğu alın
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 27.04.2018 Giriş Tarihi: 26.04.2018

    Başkanı , futbolcularla G.Saray derbisi öncesi toplantı yaptı. Orman, şampiyonluğu işaret ederek, “Bu maça odaklanın, mutlu son çok yakın” diye konuştu

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, ligde son 4 haftaya girilirken takımına güveniyor. Son iki yılı şampiyon olarak tamamlayan ve ligdeki son 4 maçı kazanan Siyah-Beyazlı takımla görüşen Başkan Orman, G.Saray derbisinin hayati önem taşıdığını aktardı. Orman, "Saha dışında yaşanan tüm olaylara kulaklarınızı tıkayın. Siz şu an sadece Galatasaray maçını düşünün. Şimdi daha çok kenetlenme zamanı. İlk maçta rakibimizi nasıl perişan ettiğimizi iyi hatırlayın. Yine aynısını yapacağız. Kazanmak için mücadele edeceksiniz. Bu maça odaklanın, mutlu son çok yakın" sözlerini sarf ettiği bildirildi.

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