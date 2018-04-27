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Fikret Orman: Şampiyonluğu alın
Güncelleme Tarihi: 27.04.2018 Giriş Tarihi: 26.04.2018
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, futbolcularla G.Saray derbisi öncesi toplantı yaptı. Orman, şampiyonluğu işaret ederek, “Bu maça odaklanın, mutlu son çok yakın” diye konuştu
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, ligde son 4 haftaya girilirken takımına güveniyor. Son iki yılı şampiyon olarak tamamlayan ve ligdeki son 4 maçı kazanan Siyah-Beyazlı takımla görüşen Başkan Orman, G.Saray derbisinin hayati önem taşıdığını aktardı. Orman, "Saha dışında yaşanan tüm olaylara kulaklarınızı tıkayın. Siz şu an sadece Galatasaray maçını düşünün. Şimdi daha çok kenetlenme zamanı. İlk maçta rakibimizi nasıl perişan ettiğimizi iyi hatırlayın. Yine aynısını yapacağız. Kazanmak için mücadele edeceksiniz. Bu maça odaklanın, mutlu son çok yakın" sözlerini sarf ettiği bildirildi.
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