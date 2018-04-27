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    27 Nisan 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ta Pepe ve Atiba sevinci

    Beşiktaşta Pepe ve Atiba sevinci
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 27.04.2018 Giriş Tarihi: 26.04.2018

    'ta kupadaki F.Bahçe derbisinde kırmızı kart gördüğü için ligdeki Malatya maçında oynamayan ’ye 1 maç ceza verilmesi sevindirdi.

    'nin, G.Saray derbisinde oynayabileceğinin yanı sıra bir güzel haber de 'dan geldi. Kanadalı orta saha sakatlığı sebebiyle son haftalarda kadroya alınmıyordu. Atiba'nın sakatlığını atlattığı ve TT Stadı'ndaki derbide oynayabilecek durumda olduğu öğrenildi.

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