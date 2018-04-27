Beşiktaşta Pepe ve Atiba sevinci

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Beşiktaş'ta Pepe ve Atiba sevinci
Güncelleme Tarihi: 27.04.2018 Giriş Tarihi: 26.04.2018
Beşiktaş'ta kupadaki F.Bahçe derbisinde kırmızı kart gördüğü için ligdeki Malatya maçında oynamayan Pepe’ye 1 maç ceza verilmesi sevindirdi.
Pepe'nin, G.Saray derbisinde oynayabileceğinin yanı sıra bir güzel haber de Atiba'dan geldi. Kanadalı orta saha sakatlığı sebebiyle son haftalarda kadroya alınmıyordu. Atiba'nın sakatlığını atlattığı ve TT Stadı'ndaki derbide oynayabilecek durumda olduğu öğrenildi.
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