27 Nisan 2018, Cuma
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Beşiktaş son anlarda coşuyor
Güncelleme Tarihi: 27.04.2018 Giriş Tarihi: 26.04.2018
Ligdeki 30 karşılaşmada 59 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, bu gollerin 12’sini son 15 dakikada kaydetti.
Kara Kartal'ın maçlarında uzatma dakikaları da heyecan dolu geçiyor. Siyah-Beyazlılar, bu sezon ligde uzatmalarda 5 gol buldu. Pazar günü ligin 68 gol atarak en skorer takımı olan G.Saray'a karşı sahaya çıkacak Beşiktaş ise kalesinde 25 gol görerek ligin en iyi savunmacı ekibi olmayı başardı.
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