;
    27 Nisan 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş son anlarda coşuyor

    Kartal son anlarda coşuyor
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 27.04.2018 Giriş Tarihi: 26.04.2018

    Ligdeki 30 karşılaşmada 59 kez fileleri havalandıran , bu gollerin 12’sini son 15 dakikada kaydetti.

    Kara Kartal'ın maçlarında uzatma dakikaları da heyecan dolu geçiyor. Siyah-Beyazlılar, bu sezon ligde uzatmalarda 5 gol buldu. Pazar günü ligin 68 gol atarak en skorer takımı olan G.Saray'a karşı sahaya çıkacak ise kalesinde 25 gol görerek ligin en iyi savunmacı ekibi olmayı başardı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BEŞİKTAŞ HABERLERİ
    Dünyanın gözü bu derbide! Dünyanın gözü bu derbide!
    Fenerbahçe - Beşiktaş maçına dair gerçekler! Fenerbahçe - Beşiktaş maçına dair gerçekler!
    Fatih Terim: 6 - Şenol Güneş: 1 Fatih Terim: 6 - Şenol Güneş: 1
    BİZE ULAŞIN