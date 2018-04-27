Fabriye güven tam

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Fabri'ye güven tam
Güncelleme Tarihi: 27.04.2018 Giriş Tarihi: 26.04.2018
Bu sezon karşılaşmaların özellikle ilk yarılarında yaptığı kurtarışlarla Beşiktaş’ı ayakta tutan kaleci Fabri’ye teknik heyet çok güveniyor.
İspanyol file bekçisi bu pazar G.Saray ile oynanacak maçla Türkiye'deki 10. derbisine çıkacak. Başarılı kaleci, daha önce çıktığı 9 derbide; 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. G.Saray'a karşı 3 maça çıkan Fabri, 2 galibiyet ve 1 beraberlik gördü. Bu sezon ligin 25 golle en az gol yiyen kalecisi olan Fabri, zorlu derbide Şenol Güneş'in en büyük kozlarından biri olacak.
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