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    27 Nisan 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Fabri'ye güven tam

    Fabriye güven tam
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 27.04.2018 Giriş Tarihi: 26.04.2018

    Bu sezon karşılaşmaların özellikle ilk yarılarında yaptığı kurtarışlarla ’ı ayakta tutan kaleci ’ye teknik heyet çok güveniyor.

    İspanyol file bekçisi bu pazar G.Saray ile oynanacak maçla Türkiye'deki 10. derbisine çıkacak. Başarılı kaleci, daha önce çıktığı 9 derbide; 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. G.Saray'a karşı 3 maça çıkan , 2 galibiyet ve 1 beraberlik gördü. Bu sezon ligin 25 golle en az gol yiyen kalecisi olan Fabri, zorlu derbide Şenol Güneş'in en büyük kozlarından biri olacak.

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