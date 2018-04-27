27 Nisan 2018, Cuma
BİZE ULAŞIN
Beşiktaş'ın 30 yaşındaki file bekçisi Fabricio'yu, İspanya kulüplerinden Celta Vigo ve Espanyol'un transfer etmek istediği iddia edildi.
Beşiktaşlı yıldız Fabri'ye çifte kanca
Güncelleme Tarihi: 27.04.2018 Giriş Tarihi: 27.04.2018
Beşiktaş’ın 30 yaşındaki file bekçisi Fabricio’yu, İspanya kulüplerinden Celta Vigo ve Espanyol’un transfer etmek istediği iddia edildi.
Beşiktaş'ın 30 yaşındaki file bekçisi Fabricio'yu, İspanya kulüplerinden Celta Vigo ve Espanyol'un transfer etmek istediği iddia edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ