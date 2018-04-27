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    27 Nisan 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaşlı yıldız Fabri'ye çifte kanca

    Fabricio’ya çifte kanca
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 27.04.2018 Giriş Tarihi: 27.04.2018

    Beşiktaş’ın 30 yaşındaki file bekçisi Fabricio’yu, İspanya kulüplerinden Celta Vigo ve Espanyol’un transfer etmek istediği iddia edildi.

    Beşiktaş'ın 30 yaşındaki file bekçisi Fabricio'yu, İspanya kulüplerinden Celta Vigo ve Espanyol'un transfer etmek istediği iddia edildi.

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