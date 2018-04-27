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    27 Nisan 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş Fenerbahçe maçına çıkmayacağını KAP'a bildirdi

    Beşiktaş KAPa bildirdi
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 27.04.2018 Giriş Tarihi: 27.04.2018

    Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe maçına çıkmayacağını KAP'a bildirdi.

    Beşiktaş'tan Kamu Aydınlatma Platformu'na gönderilen bildiride şu ifadeler yer aldı:
    Profesyonel Futbol takımımız, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kaldığı yerden 3 Mayıs 2018 Perşembe günü oynanacağı açıklanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçına çıkmayacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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