25 Nisan 2018, Çarşamba
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Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne antrenman için gelen oyunculara taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Atiba, Tolgay, Oğuzhan gibi isimler, taraftarlara imza verip fotoğraf çektirirken, Tolgay Arslan alınan kararla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Alınan kararla ilgili düşünceleri sorulan başarılı futbolcu, "Ben konuşursam şimdi bana da ceza verirler" ifadelerini kullandı.
Tolgay Arslan'dan karar sonrası açıklama: "Konuşursam ceza alırım"
Güncelleme Tarihi: 25.04.2018 Giriş Tarihi: 25.04.2018
Beşiktaş'lı futbolculara antrenman öncesinde taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Tesis girişinde taraftarlara imza veren oyunculardan Tolgay Arslan, derbiyle ilgili alınan karar için yorum yapmaktan kaçındı.
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin kaldığı yerden oynanmasına karar verilmesinin ardından gözler futbolculara çevrildi.
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne antrenman için gelen oyunculara taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Atiba, Tolgay, Oğuzhan gibi isimler, taraftarlara imza verip fotoğraf çektirirken, Tolgay Arslan alınan kararla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Alınan kararla ilgili düşünceleri sorulan başarılı futbolcu, "Ben konuşursam şimdi bana da ceza verirler" ifadelerini kullandı.
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