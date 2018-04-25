Beşiktaş, 5 günde iki derbiye çıkacak

Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulunun Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin kaldığı yerden oynanmasına karar vermesinin ardından siyah-beyazlı takımı, zorlu günler bekliyor.

Beşiktaş, alınan kararın ardından 5 günde iki derbi maçına çıkacak. Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak siyah-beyazlı ekip, bu zorlu mücadelenin ardından kupa derbisinde Fenerbahçe'ye bir kez daha konuk olacak.

Ligdeki derbi mücadelesini 29 Nisan Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda oynayacak Beşiktaş, 3 Mayıs Perşembe günü de Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.