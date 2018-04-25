25 Nisan 2018, Çarşamba
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Tolga Zengin ise karşılaşmada bir güvenlik görevlisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası aldı.
PFDK'dan Tolga Zengin ve Pepe'ye ceza!
Güncelleme Tarihi: 25.04.2018 Giriş Tarihi: 25.04.2018
PFDK'dan Beşiktaşlı futbolcular Tolga Zengin ve Pepe'ye ise 1'er maç men cezası geldi.
Beşiktaşlı oyuncu Pepe, Fenerbahçe - Beşiktaş mücadelesinde rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 1 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırıldı.
Tolga Zengin ise karşılaşmada bir güvenlik görevlisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası aldı.
Buna göre, Pepe, Beşiktaş'ın Galatasaray'la oynayacağı zorlu derbi mücadelesinde forma giyebilecek.
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