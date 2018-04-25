PFDK'dan Beşiktaşlı futbolcular Tolga Zengin ve Pepe'ye ise 1'er maç men cezası geldi.

Beşiktaşlı oyuncu Pepe, Fenerbahçe - Beşiktaş mücadelesinde rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 1 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırıldı.

Tolga Zengin ise karşılaşmada bir güvenlik görevlisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası aldı.



Buna göre, Pepe, Beşiktaş'ın Galatasaray'la oynayacağı zorlu derbi mücadelesinde forma giyebilecek.