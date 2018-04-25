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Beşiktaş'ın silahı duran toplar
Güncelleme Tarihi: 25.04.2018 Giriş Tarihi: 24.04.2018
Şenol Güneş, G.Saray derbisini kazanıp şampiyonluk yolundaki en büyük engeli aşmanın planlarını yapıyor.
Vodafone Park'ta olduğu gibi derbide özellikle orta saha hakimiyetini kazanarak hücum organizasyonlarını geliştirmeyi düşünen tecrübeli teknik adam, taktik çalışmalarda bu konuya önem veriyor. G.Saray'ın duran toplardaki zaafiyetini de kullanmak isteyen Güneş, antrenmanlarda duran top çalışmaları yaptırıyor.
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