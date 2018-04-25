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    25 Nisan 2018, Çarşamba

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ın silahı duran toplar

    Kartalın silahı duran toplar
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 25.04.2018 Giriş Tarihi: 24.04.2018

    Şenol Güneş, G.Saray derbisini kazanıp şampiyonluk yolundaki en büyük engeli aşmanın planlarını yapıyor.

    Vodafone Park'ta olduğu gibi derbide özellikle orta saha hakimiyetini kazanarak hücum organizasyonlarını geliştirmeyi düşünen tecrübeli teknik adam, taktik çalışmalarda bu konuya önem veriyor. G.Saray'ın duran toplardaki zaafiyetini de kullanmak isteyen Güneş, antrenmanlarda duran top çalışmaları yaptırıyor.

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