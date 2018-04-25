Şenol Güneş, G.Saray derbisini kazanıp şampiyonluk yolundaki en büyük engeli aşmanın planlarını yapıyor.

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Vodafone Park'ta olduğu gibi derbide özellikle orta saha hakimiyetini kazanarak hücum organizasyonlarını geliştirmeyi düşünen tecrübeli teknik adam, taktik çalışmalarda bu konuya önem veriyor. G.Saray'ın duran toplardaki zaafiyetini de kullanmak isteyen Güneş, antrenmanlarda duran top çalışmaları yaptırıyor.