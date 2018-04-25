Beşiktaşta divan kurulu istişare toplantısı

25 Nisan 2018, Çarşamba
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Beşiktaş'ta divan kurulu istişare toplantısı
Giriş Tarihi: 25.04.2018
Beşiktaş Kulübünde divan kurulunun olağanüstü istişare toplantısı, yarın yapılacak.
Saat 15.00'te başlayacak istişare toplantısı, Vodafone Park'ta gerçekleştirilecek. Siyah-beyazlı kulübün divan kurulu başkanlığı, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçın tatil edilmesinin ardından divan üyelerini olağanüstü istişare toplantısına davet etmişti.
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