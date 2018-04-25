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    25 Nisan 2018, Çarşamba

    BEŞİKTAŞ

    Anderson Talisca: Kazanmak için gidiyoruz

    Talisca: Kazanmak için gidiyoruz
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 25.04.2018 Giriş Tarihi: 24.04.2018

    Attığı kafa golleriyle sezona damgasını vuran , BJK TV’ye G.Saray derbisini değerlendirdi.

    Sambacı, "İki sezondur ligde zor maçlar oynuyoruz. İlk yarıda G.Saray'ı kolay yendiğimizi düşünebilirsiniz ama öyle değil. Süper Lig'de hiçbir maçta kolay galibiyetler almıyoruz. G.Saray'da son dönemde iyi bir performans yakaladı. Zor bir maç olacak. Bizim de aklımızda bir plan var. Oraya kazanmak için gidiyoruz" yorumunu yaptı.

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