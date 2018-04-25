Anderson Talisca: Kazanmak için gidiyoruz

Attığı kafa golleriyle sezona damgasını vuran Talisca, BJK TV’ye G.Saray derbisini değerlendirdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Sambacı, "İki sezondur ligde zor maçlar oynuyoruz. İlk yarıda G.Saray'ı kolay yendiğimizi düşünebilirsiniz ama öyle değil. Süper Lig'de hiçbir maçta kolay galibiyetler almıyoruz. G.Saray'da son dönemde iyi bir performans yakaladı. Zor bir maç olacak. Bizim de aklımızda bir plan var. Oraya kazanmak için gidiyoruz" yorumunu yaptı.