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    24 Nisan 2018, Salı

    BEŞİKTAŞ

    Şenol Güneş'in kozu Anderson Talisca

    Güneşin kozu Talisca
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 24.04.2018 Giriş Tarihi: 23.04.2018

    Ligde takımını en çok öne geçiren oyuncular sıralamasında 11 gollü Gomis’in arkasından 9 golle 2. sırada yer alan , G.Saray maçında Şenol hocanın en büyük kozu olacak.

    Kafa golerine devam eden sambacının istatistikleri, Galatasaray'ın ise ligin en fazla kafa golü yiyen takımı olması 'ya ekstra sorumluluk yükleyecek.

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