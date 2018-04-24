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Şenol Güneş'in kozu Anderson Talisca
Güncelleme Tarihi: 24.04.2018 Giriş Tarihi: 23.04.2018
Ligde takımını en çok öne geçiren oyuncular sıralamasında 11 gollü Gomis’in arkasından 9 golle 2. sırada yer alan Talisca, G.Saray maçında Şenol hocanın en büyük kozu olacak.
Kafa golerine devam eden sambacının istatistikleri, Galatasaray'ın ise ligin en fazla kafa golü yiyen takımı olması Talisca'ya ekstra sorumluluk yükleyecek.
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