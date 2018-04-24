Pepede Gomis örneği

Fenerbahçe maçında kırmızı gören Pepe’nin 43. maddeden PFDK’ya sevk edilmesi Beşiktaşlıları heyecanlandırdı.

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Çünkü Gomis ilk yarıdaki Akhisar maçında Mustafa Yumlu'ya yaptığı hareket yüzünden aynı maddeden tedbirli olarak'ya sevk edilmiş amamaç ceza almıştı. Portekizli böyle bir durumda G.Saray'a karşı oynayacak.