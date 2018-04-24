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    24 Nisan 2018, Salı

    BEŞİKTAŞ

    Pepe'de Gomis örneği

    Pepede Gomis örneği
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 24.04.2018 Giriş Tarihi: 23.04.2018

    Fenerbahçe maçında kırmızı gören ’nin 43. maddeden PFDK’ya sevk edilmesi lıları heyecanlandırdı.

    Çünkü Gomis ilk yarıdaki Akhisar maçında Mustafa Yumlu'ya yaptığı hareket yüzünden aynı maddeden tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmiş ama 1 maç ceza almıştı. Portekizli böyle bir durumda G.Saray'a karşı oynayacak.

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