Pepede Gomis örneği

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Pepe'de Gomis örneği
Güncelleme Tarihi: 24.04.2018 Giriş Tarihi: 23.04.2018
Fenerbahçe maçında kırmızı gören Pepe’nin 43. maddeden PFDK’ya sevk edilmesi Beşiktaşlıları heyecanlandırdı.
Çünkü Gomis ilk yarıdaki Akhisar maçında Mustafa Yumlu'ya yaptığı hareket yüzünden aynı maddeden tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmiş ama 1 maç ceza almıştı. Portekizli böyle bir durumda G.Saray'a karşı oynayacak.
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