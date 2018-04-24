;
    24 Nisan 2018, Salı

    BEŞİKTAŞ

    Dusko Tosic'ten Şenol Güneş açıklaması

    Tosicten Şenol Güneş açıklaması
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 24.04.2018 Giriş Tarihi: 23.04.2018

    Tosic, Malatya maçında Şenol Güneş ile arasında geçen diyalog hakkında açıklama yaptı.

    Tosic, "Biraz gergin ve sinirliydim, sarı kart sınırındaydım. Hocam iyi olup olmadığımı ve yerime başkasının girmesini isteyip istemediğimi sordu. Ben de her şeyin yolunda olduğunu söyledim ve parmakla değişikliğe ihtiyaç olmadığını işaret ettim" diye konuştu.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BEŞİKTAŞ HABERLERİ
    30. haftaya lider giren şampiyon! 30. haftaya lider giren şampiyon!
    Yıldız oyuncudan Beşiktaşa müjde! Yıldız oyuncudan Beşiktaş'a müjde!
    Aykut Kocamandan flaş açıklamalar! Aykut Kocaman'dan flaş açıklamalar!
    BİZE ULAŞIN