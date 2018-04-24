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Dusko Tosic'ten Şenol Güneş açıklaması
Güncelleme Tarihi: 24.04.2018 Giriş Tarihi: 23.04.2018
Tosic, Malatya maçında Şenol Güneş ile arasında geçen diyalog hakkında açıklama yaptı.
Tosic, "Biraz gergin ve sinirliydim, sarı kart sınırındaydım. Hocam iyi olup olmadığımı ve yerime başkasının girmesini isteyip istemediğimi sordu. Ben de her şeyin yolunda olduğunu söyledim ve parmakla değişikliğe ihtiyaç olmadığını işaret ettim" diye konuştu.
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