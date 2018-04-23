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    23 Nisan 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Matador iş başında

    Matador iş başında
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 23.04.2018 Giriş Tarihi: 23.04.2018

    Kartal’ı öne geçiren Alvaro , bu sezon toplam 15 gol, 9a sistle 24 gole etki edip Talisca ile birlikte takımın en skorer iki oyuncusundan biri oldu

    Gecenin kahramanlarından biri de Alvaro 'ydu. İspanyol forvet, 13. dakikada altı pas içinde fırsatçılığını konuşturup Kartal'ı öne geçiren isim oldu. Gol sonrası stat hoparlörlerinden İspanyol şarkısı çalınırken, Negredo da golü Matador hareketleri yaparak kutladı.

    Bu sezon ligdeki 7. golünü kaydeden 32 yaşındaki santrfor zaman zaman eleştirilse de Talisca ile birlikte takıma skor anlamından fazla katkı sağlayan iki oyuncudan biri. Toplamda 15 gol, 9 asist üreten Alvaro Negredo, 24 gole ulaşıp Talisca ile zirveyi paylaştı.

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