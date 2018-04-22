Şenol Güneş: Hakkımı helal etmiyorum

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Yeni Malatyaspor maçı sonrası zehir zemberek açıklamalar yaptı. Güneş, "Bu kadar kötü zihniyetle futbol maçı alsanız ne olur, almasanız ne olur. Hürriyet'ten beni aradılar, isim veriyorum. Dünya Kupası sonrası 2002'den sonra yine yaptılar. Bu tip medya mensuplarına hakkımı helal etmiyorum." dedi

Yeni Malatyaspor dirençli, iyi kapanan ve iyi çıkan bir takım. Çok iyi maç çıkardılar.

3-4 gündür rahatsızdım. Gündüz biraz daha iyiydim ama sesim kısık. Konuşmaya çalışacağım.

Erol Bulut'u izlerken üzüldüm. Takımını beğendiğim için söyledim. Eğer bize kaybetmediklerini söylerken hakem ise çok özür dilerim. Yine bir algı yaratmaya çalışıyorlar.

Halis Özkahya, Ankara'da Gençlerbirliği maçındakinden kötüsü burada yapıldı, kırmızı çıkmadı. Bir insan bu kadar aşağılanmaz. Bizim konuşmamamız salaklığımız değil yani. Ben 50 küsur senedir Türk futbolundayım. Susmamız, haksızlığa uğradığımızı gösterir.

Bu ülkede haksızlığın ne olduğunu en iyi ben bilirim.

Yok Ümit ile kavga etti, yok şöyle, böyle yapıyor... Zaman zaman sahada gerginlik var da bu kadar kavgayı ben mi yarattım? Namusumuyla top oynuyoruz.

Taş gelmiş, çakmak gelmiş, ben hatırlamıyorum. Ben bir kere yüzümü dönmedim. Eğer kumpas varsa, komplo varsa, böyle var. Bu kadar çirkinlik olmaz, bizi yaralayan bu.

Namusumuzla top oynuyoruz. Bize taş atıyorlar. Sonra siz yaptınız diyorlar. Biz ne yaptık ya?

Aykut Kocaman gelmiş yanıma hatırlamıyorum ama bana gelip iyi misin diye sormadı! Bu ülkede sanatçıya sporcuya çok yazık ediliyor. Hiç bir sahada bir şey atılmasın!

Susmamız, bizim haksızlık yaptığımızı göstermez. Cumhurbaşkanımız geçmiş olsun diye aradı. Teşekkür ettim. 'Siz işinize bakın, biz halledeceğiz' dedi. Ben kendisine söyledim. Sizin işleriniz yoğun. Kendisi bu zor dönemde buna vakit ayıracaksa ben de Trabzon'u, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı temsil etmeye hazırım. Toplanıp konuşalım.

Arkadan konuşup da, hastaneden bilgi alıp... Bu kadar kötü zihniyetle futbol maçı alsanız ne olur, almasanız ne olur. Hürriyet'ten beni aradılar, isim veriyorum. Dünya Kupası sonrası 2002'den sonra yine yaptılar. Bu tip medya mensuplarına hakkımı helal etmiyorum. Bu ülkede çok ayıp ediliyor, sanatçıya, sporcuya çok ayıp ediliyor. Burada da, Fenerbahçe sahasında da bir şey atılmasın. Bunlara hakkımı helal etmiyorum.

Ben okuma-yazma bilmeyen fakir bir ailenin çocuğuyum. Yoktan bugünlere geldim. Namusumla, şerefimle geldim.

Benim yaşıma eleştiri yapanlara inşallah Allah o yaşı göstersin. Biz yokluktan geldik. Bu ülkenin sırtından geçinenler biraz daha dikkatli olsun.

Bu kadar kötü bir ortamda maç kazansan ne olur, kazanmasan ne olur.

Avrupa Şampiyonası için Pepe'ye, Ricardo'ya gel çekim yapalım diyorlar, sen Ricardo'ya taş atıyorsun. Ondan sonra Beşiktaş kollanıyor. Yapmayın.

Benim yaşıma eleştiri yapanlara inşallah Allah o yaşı göstersin. Biz yokluktan geldik. Bu ülkenin sırtından geçinenler biraz daha dikkatli olsun.