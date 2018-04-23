Fatih Terimin derbi planı alt üst oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in savunma planları alt üst oldu.

Şampiyonluk yolunda Alanya deplasmanında alınan galibiyet kuşkusuz çok önemli... Ancak Galatasaray'da Serdar Aziz'in sarı kart görmesi Fatih Terim'in de planlarının bozulmasına neden oldu. Deneyimli teknik adam, Serdar Aziz'in penaltı yapıp sarı kart görmesi ile birlikte oyuncusunu da gelecek hafta kullanma imkânını kaybetti.