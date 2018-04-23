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    23 Nisan 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Fatih Terim'in derbi planı alt üst oldu!

    Fatih Terimin derbi planı alt üst oldu!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 23.04.2018 Giriş Tarihi: 23.04.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında ile karşılaşacak olan 'da teknik direktör 'in savunma planları alt üst oldu.

    Şampiyonluk yolunda Alanya deplasmanında alınan galibiyet kuşkusuz çok önemli... Ancak 'da Serdar Aziz'in sarı kart görmesi 'in de planlarının bozulmasına neden oldu. Deneyimli teknik adam, Serdar Aziz'in penaltı yapıp sarı kart görmesi ile birlikte oyuncusunu da gelecek hafta kullanma imkânını kaybetti.

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