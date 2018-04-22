Negredodan 7. gol

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Negredo'dan 7. gol
Güncelleme Tarihi: 22.04.2018 Giriş Tarihi: 22.04.2018
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 ile geçti.
Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Alvaro Negredo, Süper Lig'deki 7. golünü Evkur Yeni Malatyaspor karşısında attı.
Negredo, karşılaşmanın 13. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
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