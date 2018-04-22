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    22 Nisan 2018, Pazar

    BEŞİKTAŞ

    Negredo'dan 7. gol

    Negredodan 7. gol
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 22.04.2018 Giriş Tarihi: 22.04.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 ile geçti.

    'ın İspanyol futbolcusu Alvaro , Süper Lig'deki 7. golünü Evkur Yeni Malatyaspor karşısında attı.

    Negredo, karşılaşmanın 13. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

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