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    22 Nisan 2018, Pazar

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş evinde 42 maçtır yenilmiyor

    Beşiktaşın evinde bileği bükülmüyor
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 22.04.2018 Giriş Tarihi: 22.04.2018

    , Evkur Yeni Malatyaspor karşısında aldığı galibiyetle evindeki yenilmezlik serisini 42 maça çıkardı.

    Evindeki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan , sonraki 42 lig karşılaşmasında rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 42 müsabakada 35 galibiyet ve 7 beraberlikle 112 puan topladı.

    Bu maçların 35'ini 'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 28 galibiyet aldı, 7 kez berabere kaldı.

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