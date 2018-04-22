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Beşiktaş evinde 42 maçtır yenilmiyor
Güncelleme Tarihi: 22.04.2018 Giriş Tarihi: 22.04.2018
Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında aldığı galibiyetle evindeki yenilmezlik serisini 42 maça çıkardı.
Evindeki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan Beşiktaş, sonraki 42 lig karşılaşmasında rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 42 müsabakada 35 galibiyet ve 7 beraberlikle 112 puan topladı.
Bu maçların 35'ini Vodafone Park'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 28 galibiyet aldı, 7 kez berabere kaldı.
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