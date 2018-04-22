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Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ıslıklandı
Güncelleme Tarihi: 22.04.2018 Giriş Tarihi: 22.04.2018
Spor Toto Süper Lig'de 30. haftasında Beşiktaş sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Mücadelenin 66. dakikasında Oğuzhan Özyakup oyundan alınırken, taraftarın tepkisine maruz kaldı.
Vodafone Park Stadı'ndaki karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Oğuzhan Özyakup 66. dakikada yerini Tolgay Arslan'a bıraktı.
Siyah beyazlı taraftarlar Oğuzhan kenara gelirken oyuncunun performansını ıslıklarla protesto etti. Bu sezon ligde 31 maça çıkan Oğuzhan gol atamazken, takımına 3 asistle katkı verdi.
25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
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