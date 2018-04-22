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    22 Nisan 2018, Pazar

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ıslıklandı

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    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 22.04.2018 Giriş Tarihi: 22.04.2018

    Spor Toto Süper Lig'de 30. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Mücadelenin 66. dakikasında oyundan alınırken, taraftarın tepkisine maruz kaldı.

    Stadı'ndaki karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 66. dakikada yerini Tolgay Arslan'a bıraktı.

    Siyah beyazlı taraftarlar Oğuzhan kenara gelirken oyuncunun performansını ıslıklarla protesto etti. Bu sezon ligde 31 maça çıkan Oğuzhan gol atamazken, takımına 3 asistle katkı verdi.

    25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

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