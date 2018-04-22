Fikret Orman: Biz, Efendi Beşiktaşız

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile oynadıkları ve meydana gelen olaylar nedeniyle tatil edilen derbi maçla ilgili olarak, "Perşembe günü tatsız bir maç oldu ve olaylar orada kaldı." dedi.

BJKTV'ye açıklamalarda bulunan Fikret Orman, kupada tatil edilen maçla ilgili değerlendirme yaptı.

Yaşanan olayları dillendirmekten ve Beşiktaş'ın farklı yerlere çekilmesinden sakındıklarını belirten Orman, "Perşembe günü tatsız bir maç oldu. Olaylar orada kaldı. Biz çıtayı yukarı taşımaya çalışıyoruz. Biz, 'Efendi Beşiktaş'ız. Hiçbir provokasyona gelmeden takımımızı desteklemeliyiz. Beşiktaş'ı iyi temsil etmeliyiz." diye konuştu.

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırma kararı aldıklarını aktaran Orman, "Divan kurulundaki akil üyelerimiz ile istişare toplantısı yapacağız. Camiamız daha çok kenetlenmeli. Beşiktaş'ın haklarını savunan bir yönetim kurulu var. Kötü bizim örneğimiz olamaz. Biz iyiden besleniyoruz. Önemli olan Beşiktaş'a yakışır şekilde davranmak. Biz iyi işler yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın Karabağ takımı ile özel bir maç yapma planları olduğunu ve Azerbaycan'da Kartal Yuvası mağazası açmak istediklerini anlatan Fikret Orman, "Beşiktaş büyüyor. Bu büyümeyi kesmek isteyenler olacaktır. Bizimle sahada rekabet edilmeli. Beşiktaş için mücadele edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.