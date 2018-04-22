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    22 Nisan 2018, Pazar

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş bu sezon ilk kez üst üste 4 maç kazandı

    Bu sezon ilk kez...
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 22.04.2018 Giriş Tarihi: 22.04.2018

    'in 30. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 ile geçti.

    Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasını da galibiyetle tamamlayan , Süper Lig'de bu sezon ilk kez üst üste 4 maç kazanmayı başardı.

    Siyah-beyazlılar, Medipol Başakşehir mağlubiyetinin ardından Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, Teleset Mobilya Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'u yenerek hanesine 12 puan yazdırdı.

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