22 Nisan 2018, Pazar
BİZE ULAŞIN
Beşiktaş bu sezon ilk kez üst üste 4 maç kazandı
Güncelleme Tarihi: 22.04.2018 Giriş Tarihi: 22.04.2018
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 ile geçti.
Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasını da galibiyetle tamamlayan Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon ilk kez üst üste 4 maç kazanmayı başardı.
Siyah-beyazlılar, Medipol Başakşehir mağlubiyetinin ardından Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, Teleset Mobilya Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'u yenerek hanesine 12 puan yazdırdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ