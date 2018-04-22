Beşiktaş bu sezon ilk kez üst üste 4 maç kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 ile geçti.

Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasını da galibiyetle tamamlayan Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon ilk kez üst üste 4 maç kazanmayı başardı.

Siyah-beyazlılar, Medipol Başakşehir mağlubiyetinin ardından Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, Teleset Mobilya Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'u yenerek hanesine 12 puan yazdırdı.