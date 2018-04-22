Beşiktaşın rakibi Evkur Yeni Malayaspor

Vodafone Park’ta Yeni Malatya’yı ağırlayacak olan Beşiktaş’ta hedef galibiyet. 4 maçlık seri yakalamak isteyen Kartal, derbi öncesi moral bulmanın peşinde

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı büyük bir çekişmeye sahne olurken, zirvenin en güçlü adaylarından biri olan Beşiktaş bu akşam sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve Halis Özkahya tarafından yönetilecek.

Ligin son haftalarına gelindiği şu dönemde puan kaybına en ufak bir şekilde tahammülü olmayan Beşiktaş'ın tek planı, kendi saha ve seyirci önünde Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmak ve önümüzdeki hafta Galatasaray deplasmanına hem kayıpsız hem de yüksek moralle gitmek. Beşiktaş, Süper Lig'de ilk sezonunu geçiren sarı-kırmızılı rakibiyle Malatya'da oynadığı karşılaşmada golsüz berabere kalmıştı.