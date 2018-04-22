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    22 Nisan 2018, Pazar

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ın rakibi Evkur Yeni Malayaspor

    Beşiktaşın rakibi Evkur Yeni Malayaspor
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 22.04.2018 Giriş Tarihi: 22.04.2018

    ’ta Yeni Malatya’yı ağırlayacak olan ’ta hedef galibiyet. 4 maçlık seri yakalamak isteyen Kartal, derbi öncesi moral bulmanın peşinde

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı büyük bir çekişmeye sahne olurken, zirvenin en güçlü adaylarından biri olan Beşiktaş bu akşam sahasında 'u ağırlayacak. Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve Halis Özkahya tarafından yönetilecek.

    Beşiktaşın Yeni Malatyaspor karşısındaki muhtemel 11i: BEŞİKTAŞ'IN YENİ MALATYASPOR KARŞISINDAKİ MUHTEMEL 11'İ:

    Ligin son haftalarına gelindiği şu dönemde puan kaybına en ufak bir şekilde tahammülü olmayan 'ın tek planı, kendi saha ve seyirci önünde Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmak ve önümüzdeki hafta Galatasaray deplasmanına hem kayıpsız hem de yüksek moralle gitmek. Beşiktaş, Süper Lig'de ilk sezonunu geçiren sarı-kırmızılı rakibiyle Malatya'da oynadığı karşılaşmada golsüz berabere kalmıştı.

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