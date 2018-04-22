Beşiktaş 41 maçtır evinde yenilmiyor

Evindeki son yenilgisini 2015-16 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Stadı’nda Akhisarspor’a 2-0 mağlup olarak yaşayan Beşiktaş, sonraki 41 lig karşılaşmasında rakiplerine galibiyet şansı vermedi.

Siyah-beyazlılar bu maçlarda 34 galibiyet ve 7 beraberlikle 109 puan topladı. Bu maçların 34'ünü Vodafone Park'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 27 galibiyet aldı, 7 kez berabere kaldı.