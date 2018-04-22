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    22 Nisan 2018, Pazar

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş 41 maçtır evinde yenilmiyor

    Beşiktaş kaç maçtır evinde yenilmiyor?
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 22.04.2018 Giriş Tarihi: 22.04.2018

    Evindeki son yenilgisini 2015-16 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Stadı’nda Akhisarspor’a 2-0 mağlup olarak yaşayan , sonraki 41 lig karşılaşmasında rakiplerine galibiyet şansı vermedi.

    Siyah-beyazlılar bu maçlarda 34 galibiyet ve 7 beraberlikle 109 puan topladı. Bu maçların 34'ünü Vodafone Park'ta oynayan , yeni stadında 27 galibiyet aldı, 7 kez berabere kaldı.

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