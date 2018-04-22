22 Nisan 2018, Pazar
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Karşılaşmanın 30. dakikasında Beşiktaşlı Pepe'nin kırmızı kart gördüğü anda çekilen fotoğrafta, korner direğine yakın Fenerbahçe tribünlerinde yer alan iki kişinin başını ellerinin arasına alıp büyük bir üzüntü yaşadığı gözüküyor. Üzerlerinde forma veya Fenerbahçe'ye ait başka bir materyalin bulunmadığı bu iki taraftar kafaları karıştırdı. Bu iki ismin derbideki olaylara karışıp karışmadıkları ise şimdilik belirsizliğini koruyor...
TAKVİM
Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde ilginç fotoğraf!
Giriş Tarihi: 22.04.2018
Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Pepe'nin kırmızı kart gördüğü anda Fenerbahçe tribününde iki kişinin büyük üzüntü yaşaması kafaları karıştırdı...
Derbideki olayların organize olduğuna yönelik bulgular sürekli artarken, Takvim muhabiri Oğuz Yörük'ün objektifine yakalanan bir fotoğraf adeta şok etkisi yarattı...
Karşılaşmanın 30. dakikasında Beşiktaşlı Pepe'nin kırmızı kart gördüğü anda çekilen fotoğrafta, korner direğine yakın Fenerbahçe tribünlerinde yer alan iki kişinin başını ellerinin arasına alıp büyük bir üzüntü yaşadığı gözüküyor. Üzerlerinde forma veya Fenerbahçe'ye ait başka bir materyalin bulunmadığı bu iki taraftar kafaları karıştırdı. Bu iki ismin derbideki olaylara karışıp karışmadıkları ise şimdilik belirsizliğini koruyor...
TAKVİM
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