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    22 Nisan 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde ilginç fotoğraf!

    Olayle derbide ilginç an!
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 22.04.2018

    Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde 'nin kırmızı kart gördüğü anda Fenerbahçe tribününde iki kişinin büyük üzüntü yaşaması kafaları karıştırdı...

    Derbideki olayların organize olduğuna yönelik bulgular sürekli artarken, Takvim muhabiri Oğuz Yörük'ün objektifine yakalanan bir fotoğraf adeta şok etkisi yarattı...

    Karşılaşmanın 30. dakikasında Beşiktaşlı 'nin kırmızı kart gördüğü anda çekilen fotoğrafta, korner direğine yakın Fenerbahçe tribünlerinde yer alan iki kişinin başını ellerinin arasına alıp büyük bir üzüntü yaşadığı gözüküyor. Üzerlerinde forma veya Fenerbahçe'ye ait başka bir materyalin bulunmadığı bu iki taraftar kafaları karıştırdı. Bu iki ismin derbideki olaylara karışıp karışmadıkları ise şimdilik belirsizliğini koruyor...

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