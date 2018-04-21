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Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Güncelleme Tarihi: 21.04.2018 Giriş Tarihi: 21.04.2018
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, pas çalışmalarının ardından tam sahada taktik ağırlıklı çift kale maç oynadıkları belirtildi.
Siyah-beyazlı ekip, idmanın ardından tesislerde kampa girdi.
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