;
    21 Nisan 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır

    Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 21.04.2018 Giriş Tarihi: 21.04.2018

    'in 30. haftasında yarın 'u konuk edecek , hazırlıklarını tamamladı.

    Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, pas çalışmalarının ardından tam sahada taktik ağırlıklı çift kale maç oynadıkları belirtildi.

    Siyah-beyazlı ekip, idmanın ardından tesislerde kampa girdi.


    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BEŞİKTAŞ HABERLERİ
    Üç büyükler Darijo Srnanın peşinde Üç büyükler Darijo Srna'nın peşinde
    Beşiktaşta Tolga Zengin PFDKya sevk edildi Beşiktaş'ta Tolga Zengin PFDK'ya sevk edildi
    Devlet Bahçeli: Beşiktaş sahadan kaçmaz Devlet Bahçeli: "Beşiktaş sahadan kaçmaz"
    BİZE ULAŞIN