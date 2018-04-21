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    21 Nisan 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ta Tolga Zengin PFDK'ya sevk edildi

    Beşiktaşta Tolga Zengin PFDKya sevk edildi
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 21.04.2018 Giriş Tarihi: 21.04.2018

    Tolga Zengin, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisindeki "saldırısı" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

    TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

    Hukuk Müşavirliği'nce 21.04.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

    1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu TOLGA ZENGİN'in 19.04.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saldırısı"nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 21.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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