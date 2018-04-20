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    20 Nisan 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş, Şenol Güneş'ten yoksun çalışacak

    Beşiktaş, Şenol Güneşten yoksun çalışacak
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 20.04.2018

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bu sabah gerçekleştirilecek antrenmanda takımının başında olamayacak.

    Sabah saatlerinde hastaneden taburcu edilen teknik adam, evde istirahat edecek.

    Siyah-beyazlı futbolcuların bu sabah saat 11.00'de yapacağı antrenmanda takımın başında yardımcı antrenörlerin olacağı öğrenildi.

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