Beşiktaş, Şenol Güneşten yoksun çalışacak

20 Nisan 2018, Cuma
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Sabah saatlerinde hastaneden taburcu edilen teknik adam, evde istirahat edecek.
Beşiktaş, Şenol Güneş'ten yoksun çalışacak
Giriş Tarihi: 20.04.2018
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bu sabah gerçekleştirilecek antrenmanda takımının başında olamayacak.
Sabah saatlerinde hastaneden taburcu edilen teknik adam, evde istirahat edecek.
Siyah-beyazlı futbolcuların bu sabah saat 11.00'de yapacağı antrenmanda takımın başında yardımcı antrenörlerin olacağı öğrenildi.
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