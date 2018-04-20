Beşiktaşı cezadan kurtaran o hareket

20 Nisan 2018, Cuma
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Beşiktaş'ı cezadan kurtaran o hareket
Giriş Tarihi: 20.04.2018
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşması, tribün olayları nedeniyle yarıda kalırken, Beşiktaş'lı futbolcular siyah beyazlı ekibi cezadan kurtaracak bir detayı gözden kaçırmayarak büyük bir profesyonellik örneği gösterdiler.
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