;
    20 Nisan 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ı cezadan kurtaran o hareket

    Beşiktaşı cezadan kurtaran o hareket
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 20.04.2018

    Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşması, tribün olayları nedeniyle yarıda kalırken, Beşiktaş'lı futbolcular siyah beyazlı ekibi cezadan kurtaracak bir detayı gözden kaçırmayarak büyük bir profesyonellik örneği gösterdiler.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BEŞİKTAŞ HABERLERİ
    Galatasaraydan Şenol Güneş mesajı Galatasaray'dan Şenol Güneş mesajı
    Şenol Güneşin başına ne atıldı? İşte rapor... Şenol Güneş'in başına ne atıldı? İşte rapor...
    Beşiktaş, Şenol Güneşten yoksun çalışacak Beşiktaş, Şenol Güneş'ten yoksun çalışacak
    BİZE ULAŞIN