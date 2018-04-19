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    19 Nisan 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    Şenol Güneş'ten kadroda büyük rotasyon

    Şenol Güneşten büyük rotasyon
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 19.04.2018 Giriş Tarihi: 19.04.2018

    ’in derbide rotasyona gitmesi bekleniyor.

    Sağ beke yeniden Gökhan'ı koymayı düşünen usta hoca, stoperde Vida-Pepe ikilisini oynatacak. Orta sahada Necip ve Tolgay'ı düşünen Güneş'in önlerinde Oğuzhan, kanatta da Lens'i görevlendirmeyi düşündüğü bildirildi. Forvette ise Negredo forma giyecek.

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