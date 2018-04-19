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    19 Nisan 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    Kırmızı kartlar Fenerbahçe'ye yarıyor

    Kırmızı kartlar F.Bahçeye yarıyor
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 19.04.2018 Giriş Tarihi: 19.04.2018

    ile arasındaki derbiler son yıllarda bir hayli gergin geçiyor

    Sadece son iki sezonda oynanan 6 derbide 10 kırmızı 34 sarı kartın çıkması da bunun göstergesi. Öte yandan son iki sezonda kırmızı verilen 4 maçın 2'sini kazanırken, kırmızı kartın çıkmadığı 2 maçta ise 1 beraberlik, 1 galibiyet elde etti.

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