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Kırmızı kartlar Fenerbahçe'ye yarıyor
Güncelleme Tarihi: 19.04.2018 Giriş Tarihi: 19.04.2018
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbiler son yıllarda bir hayli gergin geçiyor
Sadece son iki sezonda oynanan 6 derbide 10 kırmızı 34 sarı kartın çıkması da bunun göstergesi. Öte yandan son iki sezonda kırmızı verilen 4 maçın 2'sini Fenerbahçe kazanırken, kırmızı kartın çıkmadığı 2 maçta ise Beşiktaş 1 beraberlik, 1 galibiyet elde etti.
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