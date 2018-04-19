Babeli elden kaçırdılar, şimdi ağlıyorlar!

19 Nisan 2018, Perşembe
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Babel'i elden kaçırdılar, şimdi ağlıyorlar!
Güncelleme Tarihi: 19.04.2018 Giriş Tarihi: 19.04.2018
Babel’in formu Deportivo’da tartışma konusu oldu...
Garitano, "Ryan'a hep güvendim. O da zaten güvenimi boşa çıkarmadı. 12 maçta da 5 gol attı. Yönetim 6 aylık sözleşme isterken ben en azından 1 yıllık sözleşme yapılmasını istiyordum. Göz göre göre ellerinden kaçırdılar. Şimdi ağlıyorlar" diye konuştu.
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