;
    18 Nisan 2018, Çarşamba

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ta Fenerbahçe hazırlıkları tamamlandı

    Beşiktaşta Fenerbahçe hazırlıkları tamamlandı
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 18.04.2018 Giriş Tarihi: 18.04.2018

    , Yarı Final 2'nci maçında ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

    , Yarı Final 2'nci maçında ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

    Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik çalışmasının yer aldığı program, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

    Beşiktaş, yarın akşam saat 20.30'da Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 2'nci maçı oynayacak.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BEŞİKTAŞ HABERLERİ
    Negredo:2 kupayı da kaldırmak istiyoruz Negredo:"2 kupayı da kaldırmak istiyoruz"
    Şenol Güneşin Kadıköy kabusu Şenol Güneş'in Kadıköy kabusu
    Beşiktaştan sürpriz golcü atağı Beşiktaş'tan sürpriz golcü atağı
    BİZE ULAŞIN