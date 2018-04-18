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    18 Nisan 2018, Çarşamba

    BEŞİKTAŞ

    Şenol Güneş onlara güveniyor!

    Şenol Güneş onlara güveniyor!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 18.04.2018 Giriş Tarihi: 18.04.2018

    Teknik patron , Fenerbahçe ve ardından Galatasaray ile oynanacak derbilerde Quaresma, Talisca, Babel ve Negredo dörtlüsüne çok güveniyor

    Beşiktaş'ta tüm hesaplar hem Süper Lig'de şampiyon olmak hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldırmak üzerine kuruldu. 13 gün içinde biri Kadıköy'de diğeri Seyrantepe'de iki derbiye çıkacak 'ta teknik direktör ; özellikle Quaresma, Babel, Talisca ve Negredo'dan oluşan 'Kare as'ına güveniyor. Ezeli rakibiyle oynayacakları maçların psikolojik boyutunu göz önüne alan tecrübeli teknik adam en doğru oyuncu seçimleriyle kupada finale çıkıp, ligde de liderliği ele geçirmenin planlarını yapıyor.

    BÜYÜK ROTASYON YOK
    Teknik Direktör Şenol Güneş'in, yarın Ülker Stadyumu'nda oynanacak F.Bahçe derbisinde büyük bir rotasyon yapması beklenmiyor. As kadrosunu bozmak istemeyen tecrübeli çalıştırıcı; sakatlığı geçen Gökhan Gönül'ün oynama ihtimaline karşılık Adriano ya da Caner'i dinlendirecek. Kanatlarda Q7 ve Babel, orta sahada ise Talisca, Atiba ve Medel'in her iki derbide de ilk 11'de sahaya çıkmalarına kesin gözüyle bakılıyor.

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