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    18 Nisan 2018, Çarşamba

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine Stephan Lichtsteiner transfer etmek istiyor

    Beşiktaştan Juventuslu savunmacıya kanca!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 18.04.2018 Giriş Tarihi: 18.04.2018

    Transfer çalışmalarına hız veren , Juventus'un İsviçreli sağ bek oyuncusu Stephan Lichtsteiner'e göz dikti.

    Transfer çalışmalarına hız veren , Juventus'un İsviçreli sağ bek oyuncusu Stephan Lichtsteiner'e göz dikti.

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