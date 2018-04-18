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Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine Stephan Lichtsteiner transfer etmek istiyor
Güncelleme Tarihi: 18.04.2018 Giriş Tarihi: 18.04.2018
Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, Juventus'un İsviçreli sağ bek oyuncusu Stephan Lichtsteiner'e göz dikti.
Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, Juventus'un İsviçreli sağ bek oyuncusu Stephan Lichtsteiner'e göz dikti.
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