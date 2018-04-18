Fikret Orman: Tuzağa düşmeyin

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, hem Ziraat Türkiye Kupası hem de Süper Lig’de birbirinden önemli maçlar oynayacaklarını belirterek; teknik heyetten yönetime, futbolculardan taraftarlara kadar tüm camiaya seslendi ve dikkatli olunmasını istedi.

Sezon başında İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Şenol Güneş ile bir araya gelen başkan Orman, "Üst üste 3'üncü kez şampiyon olmamamız için ellerinden geleni yapacaklar. Çok dikkatli olmalı, birbirimize sıkı sıkı bağlanmalıyız" demişti. Beşiktaş'ın lider G.Saray'ın ardından ikinci sıraya yükselmesi Orman'ın yeni bir toplantı yapmasına neden oldu.

Yöneticiler, Şenol Güneş, takımın kaptanları ve önde gelen isimleriyle bir araya gelen Fikret Orman, herkesin üzerine düşeni eksiksiz yerine getirmesini istedi ve şöyle devam etti: " Artık bizim için çok kritik bir süreç başlıyor. Üst üste üçüncü kez şampiyon olmamız ve Şampiyonlar Ligi'nde finansal anlamda refaha ulaşmamız; rakiplerin sıkıntıya düşmesi anlamına geliyor. O yüzden bu yılki şampiyonluk her şeyden çok önemli. Bu yılki şampiyonluk belki de Beşiktaş tarihinin finansal anlamda en önemli şampiyonluğu olacak. Oyunlara gelmeyin, tuzaklara düşmeyin, zeki olun, serinkanlı olun."