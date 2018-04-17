Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde gösterdiği başarılı performans ile Avrupa’da dikkatleri üzerine çeken Beşiktaş, sezon başı hazırlık kampı için aranan takım oldu...

Başkan Fikret Orman'ın ve yönetimin projesi doğrultusunda Uzak Doğu'ya açılma planı olan ve bunun başlangıcını geçen sezon Çin'de yapan siyah beyazlı ekip, şampiyon olması halinde yeni sezon için Singapur'dan bir turnuva için davet almıştı.

Bu davetin perde arkasında ise Avrupa'nın dev kulüplerinin olduğu ortaya çıktı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre, turnuvaya katılacak olan İngiliz Arsenal ile Fransız devi PSG'nin Beşiktaş'ın da çağrılması için organizasyonu yapan şirketten istekte bulundukları öğrenildi.

TARİHTE SORUN OLABİLİR

Organizasyon şirketinin de birçok kulübü turnuvaya çağırmak için masaya yatırdığı ancak Arsenal ve PSG'nin Beşiktaş'ı istemesinden dolayı başkan Fikret Orman ile irtibata geçip teklif yaptıkları belirtildi. Orman'ın bu davete olumlu yanıt verdiği öğrenilirken şampiyon olunması halinde turnuvaya katılım tarihinde bir sorun olmadığı ancak ligin ikinci ya da daha altta bitirilmesi halinde bu konuda sorun yaşanabileceği ifade edildi.