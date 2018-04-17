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    17 Nisan 2018, Salı

    BEŞİKTAŞ

    Negredo kazandı ama kazandıramadı

    Negredo kazandı ama kazandıramadı
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 17.04.2018

    Beşiktaş'ın sezon başında transfer ettiği Negredo beklenen performansı bir türlü gösteremedi.

    Siyah- Beyazlı takıma gelirken sadece ligde 35 gol atacağının sözünü veren İspanyol golcü lig, kupa ve Avrupa'da 40 resmi karşılaşmaya çıktı. Negredo bu maçlarda sadece 14 gol atarak bekleneni veremedi.

    Beşiktaş'tan yılda 4 milyon 350 bin Euro maaş alan Negredo'nun attığı her gol 1.6 milyon liraya geldi. Böylece İspanyol golcü beklenenden az gol atarak camiada hayal kırıklığına neden oldu.

    GOMEZ & ABOUBAKAR'I ARATTI

    Negredo Beşiktaş'ın son 2 sezondaki golcüleri Gomez, Aboubakar ve Cenk Tosun'un çok gerisinde kaldı. Gol bölgesindeki sıkıntıyı gideremeyen İspanyol golcü büyük eleştirilere neden oldu.

    MAÇ BAŞINA 0,35 GOL ATTI

    İspanyol golcü maç başına 0,35 gol atarak vasatın altında bir görüntü verdi. Beşiktaş Yönetimi'nin Negredo konusunda sezon sonunda hasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.

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