Beşiktaşa duble prim!

Kesenin ağzını açan siyah-beyazlılar; lig şampiyonluğuna 100 bin Türkiye Kupası şampiyonluğuna da 50’şer bin euro prim sözü verdi

Üçüncü kez üst üste şampiyonluk yaşayarak kulüp tarihine geçmek isteyen Başkan Fikret Orman son dönemeçte kesenin ağzını açtı ve teknik direktör Şenol Güneş aracılığıyla futbolculara 100'er bin euro şampiyonluk primi vadetti. Başkan Orman ayrıca Türkiye Kupası'nın kazanılması durumunda da her isme ekstra 50 bin euro daha prim verme sözü verdi. Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak F.Bahçe karşılaşmasında tur atlanması durumunda ekstra prim vermeyeceğini söyleyen Orman oyucularına, "İki kupayı da getirin, 150 bin euro'yu hesabınızda görün" müjdesi verdi.