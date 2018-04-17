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    17 Nisan 2018, Salı

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'a duble prim!

    Beşiktaşa duble prim!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 17.04.2018 Giriş Tarihi: 16.04.2018

    Kesenin ağzını açan siyah-beyazlılar; lig şampiyonluğuna 100 bin Türkiye Kupası şampiyonluğuna da 50’şer bin euro prim sözü verdi

    Üçüncü kez üst üste şampiyonluk yaşayarak kulüp tarihine geçmek isteyen Başkan Fikret Orman son dönemeçte kesenin ağzını açtı ve teknik direktör Şenol Güneş aracılığıyla futbolculara 100'er bin euro şampiyonluk primi vadetti. Başkan Orman ayrıca Türkiye Kupası'nın kazanılması durumunda da her isme ekstra 50 bin euro daha prim verme sözü verdi. Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak F.Bahçe karşılaşmasında tur atlanması durumunda ekstra prim vermeyeceğini söyleyen Orman oyucularına, "İki kupayı da getirin, 150 bin euro'yu hesabınızda görün" müjdesi verdi.

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