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Jeremain Lens, Şenol Güneş'ten derbi için şans istedi
Güncelleme Tarihi: 17.04.2018 Giriş Tarihi: 16.04.2018
Teknik direktör Şenol Güneş, perşembe günü bazı as oyuncularını yedek oturtmayı planlıyor.
Tecrübeli çalıştırıcı, şampiyonluk yarışını da hesap ettiği için Quaresma'nın yerine denemeler yaparken, geçen sezon sarı-lacivertli formayı giyen Lens de Güneş'ten forma istedi. Kadıköy'deki ilk maçta 13 dakika oynayan, 3-1'lik maçta kulübede bekleyen, 2-2'lik maçta ise kaçırdığı pozisyon sonrasında devre arasında kulübeye alınan Hollandalı, "Bu maçta şans verirseniz, bu sezon yaptığım tüm hataları affettireceğime inanıyorum" diyerek şans istedi.
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