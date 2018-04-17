Teknik direktör Şenol Güneş, perşembe günü bazı as oyuncularını yedek oturtmayı planlıyor.

Tecrübeli çalıştırıcı, şampiyonluk yarışını da hesap ettiği için Quaresma'nın yerine denemeler yaparken, geçen sezon sarı-lacivertli formayı giyen Lens de Güneş'ten forma istedi. Kadıköy'deki ilk maçta 13 dakika oynayan, 3-1'lik maçta kulübede bekleyen, 2-2'lik maçta ise kaçırdığı pozisyon sonrasında devre arasında kulübeye alınan Hollandalı, "Bu maçta şans verirseniz, bu sezon yaptığım tüm hataları affettireceğime inanıyorum" diyerek şans istedi.