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    17 Nisan 2018, Salı

    BEŞİKTAŞ

    Jeremain Lens, Şenol Güneş'ten derbi için şans istedi

    Jeremain Lens derbi için şans istedi
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 17.04.2018 Giriş Tarihi: 16.04.2018

    Teknik direktör , perşembe günü bazı as oyuncularını yedek oturtmayı planlıyor.

    Tecrübeli çalıştırıcı, şampiyonluk yarışını da hesap ettiği için Quaresma'nın yerine denemeler yaparken, geçen sezon sarı-lacivertli formayı giyen Lens de Güneş'ten forma istedi. Kadıköy'deki ilk maçta 13 dakika oynayan, 3-1'lik maçta kulübede bekleyen, 2-2'lik maçta ise kaçırdığı pozisyon sonrasında devre arasında kulübeye alınan Hollandalı, "Bu maçta şans verirseniz, bu sezon yaptığım tüm hataları affettireceğime inanıyorum" diyerek şans istedi.

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