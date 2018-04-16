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    16 Nisan 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Şampiyonluk yarışında ibre Beşiktaş'a döndü

    İbre Kartala döndü
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 16.04.2018 Giriş Tarihi: 15.04.2018

    Siyah-beyazlılar, ligde art arda kazanarak zirve yarışında iddiasını güçlendirdi. Hedef kayıpsız giderek şampiyonlukta ‘hat-trick’ yapma

    Son 2 yılın şampiyonu , Süper Lig'de Alanyaspor ve Göztepe'nin ardından Akhisar'ı da mağlup ederek iddiasını kuvvetlendirdi. Siyah- beyazlılarda artık tek hedef kalan 5 haftayı da 3 puanla tamamlayarak mutlu sona ulaşmak. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin yorucu fikstüründe hırpalanan Beşiktaş, Süper Lig'de sürpriz kayıplar yaşamıştı. Ardından toparlanan Kara Kartal ligde oynadığı son 7 maçta 6 galibiyet alarak 'şampiyon' unvanını koruma umutlarını artırdı. Siyah-beyazlılar kalan 5 haftanın 3'ünü içeride (Y.Malatya, Kayseri ve Sivas) oynayacak. 2 deplasmanında G.Saray ve Osmanlı'ya gidecek. Otoriteler de Kartal'ı bu fikstürle favori görüyor.

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