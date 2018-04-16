;
    16 Nisan 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel: Bir yere gitmem

    Medel: Bir yere gitmem
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 16.04.2018 Giriş Tarihi: 15.04.2018

    formunu her geçen gün yükseltiyor.

    Şili'li yıldıza Uzakdoğu'dan teklifler gelmeye de devam ediyor. Tecrübeli futbolcuyu kadrolarında görmek isteyen Çin ve Japon kulüpleri 30 yaşındaki oyuncuya önemli rakamlar öneriyor. Ancak Medel "Ben üst düzeyde futbol oynamak istiyorum. 'ta mutluyum. Burada Şampiyonlar Ligi var. Bir yere gitmem" cevabı veriyor.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BEŞİKTAŞ HABERLERİ
    Brahimi Beşiktaştan teklif bekliyor Brahimi Beşiktaş'tan teklif bekliyor
    Beşiktaşın yıldızına İngiltereden talip! Beşiktaş'ın yıldızına İngiltere'den talip!
    Beşiktaştan F.Bahçeye transfer çalımı Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye transfer çalımı
    BİZE ULAŞIN