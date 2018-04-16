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Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel: Bir yere gitmem
Güncelleme Tarihi: 16.04.2018 Giriş Tarihi: 15.04.2018
Beşiktaşlı Gary Medel formunu her geçen gün yükseltiyor.
Şili'li yıldıza Uzakdoğu'dan teklifler gelmeye de devam ediyor. Tecrübeli futbolcuyu kadrolarında görmek isteyen Çin ve Japon kulüpleri 30 yaşındaki oyuncuya önemli rakamlar öneriyor. Ancak Medel "Ben üst düzeyde futbol oynamak istiyorum. Beşiktaş'ta mutluyum. Burada Şampiyonlar Ligi var. Bir yere gitmem" cevabı veriyor.
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