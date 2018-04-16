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    16 Nisan 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Şenol Güneş'ten Fenerbahçe maçı öncesi uyarı

    Şenol Güneşten öğrencilerine uyarı
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 16.04.2018 Giriş Tarihi: 15.04.2018

    , Süper Lig’de son 3 maçını kazanıp şampiyonluk şansını artırdıktan sonra gözünü Türkiye Kupası’na çevirdi.

    Vodafone Park'taki ilk ayakta Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Kartal, Perşembe günü oynanacak ve ATV'den naklen yayınlanacak mücadelede sarı-lacivertlileri yenerek finale yükselmeyi hedefliyor. Teknik direktör de oyuncularına uyarılarda bulunarak tur atlamanın 'sakinlikten' geçtiğini söyledi. F.Bahçe'nin kendi evinde gerginliği olumlu yönde kullandığını hatırlatan usta hoca "Sakin kalın, turu alın" ifadelerini kullandı.

    'DİSİPLİNLİ OLMAK ÇOK ÖNEMLİ'
    Şenol Güneş'i zorlu Fenerbahçe derbisi en çok zorlayan oyuncularının ilk maçtaki 2-2'lik skorun etkisinde kalmaları. Deneyimli çalıştırıcı "Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Porto'yu, Leipzig'i, Monaco'yu yendik. Kafanızı futbola verdiğinizde, disiplinden kopmadığınızda bunu Kadıköy'de de yapabilirsiniz" uyarısında bulundu. Güneş 2-2'nin büyük bir dezavantaj olmadığını, Fenerbahçe'yi Ülker Stadı'nda yenecek güçleri bulunduğunu oyuncularına aktardı.

    RİCARDO QUARESMA'YA PAHALIYA PATLAMIŞTI

    Siyah-beyazlıların hocası Şenol Güneş özellikle Ricardo Quaresma ile özel görüşme gerçekleştirdi. Deneyimli çalıştırıcı "Senin üzerine oynayacaklardır. Tribün tepkilerine kulaklarını kapat ve sadece işine odaklan. Bizi eksik bırakırsan finalden oluruz" uyarısını yaptı.

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