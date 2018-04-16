Cenk Tosundan Beşiktaşa ilk bonus yolda!

Beşiktaş'tan devre arasında İngiliz ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un sözleşmesindeki ilk bonusun Beşiktaş'a ulaşmasına iki maç kaldı.

Ara transfer döneminde 22 milyon € + bonuslar karşılığında Everton'a transfer olan Cenk Tosun iki maçta daha sahaya ilk 11'de çıkarsa siyah beyazlı ekibin kasasına 500 bin euro'luk ek gelir girecek.

Şu ana kadar Everton formasını ilk 11'de 8 kez giyen milli golcü iki kez de oyuna sonradan dahil oldu.

Cenk bu maçlarda toplam 683 dakika görev yaptı.

SÖZLEŞME EK ÖDEMELERLE DOLU

Everton, Beşiktaş'a ödediği 22 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra Cenk'in 1 milyon 580 bin euro tutarındaki dayanışma katkı payını ödedi.

Buna ek olarak İngiliz ekibi, UEFA Avrupa Ligi'ne kalırsa 500 bin euro, Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa da 750 bin euro ödeyecek.

Ayrıca, Cenk Tosun'un sözleşme süresi boyunca Premier Lig'de 15 gol atarsa 500 bin euro, 25 gol atarsa 1 milyon euro, Everton kulübü tarafından Beşiktaş'a ödenecek.

Öte yandan, Cenk ileri bir tarihte Everton tarafından 3. bir kulübe transfer edilirse, Everton'a ödenecek transfer bedelinin yüzde 7.5'i Beşiktaş'ın kasasına girecek.