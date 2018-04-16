Beşiktaş Genel Sekreteri Ürkmezgil: ''Beşte beş yapıp şampiyon olacağız''

Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, beşte beş yaparak şampiyon olacaklarına inandığını ifade etti.

Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'i 2-0 yenmesinden sonra ortaya çıkan tabloyu değerlendiren Ürkmezgil, kalan beş maçlarını kazanmaları halinde şampiyon olacaklarını vurgulayarak, ''Beşiktaş'ın şu anda beşte beş yaptığında şampiyon olacak olması ve son düzlüğe böyle girmesi güzel. Tabi gönül isterdi ki çok daha önceden kopartalım ama futbol bu; her şeye, her sonuca gebe maçlar. Dolayısıyla bizim için beşte beş yapma durumu güzel bir şey, inşallah yaparız ve şampiyonluk ipini tekrar göğüsleriz'' şeklinde konuştu.



''NEDENSE FENERBAHÇE MAÇLARINDA HEP GERGİNLİK SÖZ KONUSU''

Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynayacakları Türkiye Kupası yarı final rövanş maçına da değinen Ürkmezgil, ''Nedense son yıllarda Fenerbahçe maçlarında hep gerginlik söz konusu oluyor. Beşiktaş'ın derbi maçlarında bu tarz şeyler olmuyor, ama nedense Fenerbahçe maçlarında oluyor. İnşallah bu sefer öyle bir şey olmaz ve ilk maçı telafi edecek bir sonuç alıp kupaya da uzanırız. Beşiktaş'ın bu seneki başarılarına da ilave bir kupamız olur'' dedi.